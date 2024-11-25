Çarpıcı Anket Masada: AKP, CHP, MHP, DEM… Tüm Seçmenler Kadın Cinayetlerine Karşı Hemfikir

Asal Araştırma, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadın cinayetleri ve çocuk istismarına yönelik düzenlediği anket sonuçlarını paylaştı.

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Çarpıcı Anket Masada: AKP, CHP, MHP, DEM… Tüm Seçmenler Kadın Cinayetlerine Karşı Hemfikir

Asal Araştırma, 9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarını paylaştı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yayımlanan araştırmanın sonuçları ise oldukça dikkat çekici.

KADIN CİNAYETLERİ ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Vatandaşlara, "Sizce kadın cinayetleri, çocuk istismarı gibi belli suçlar için verilen cezalar caydırıcı mı?" sorusu yöneltildi. "Evet caydırıcı" diyenlerin oranı yüzde 13.3 olurken, "Hayır caydırıcı değil" diyenlerin oranı yüzde 80.5 oldu. "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı ise yüzde 6.2.

Çarpıcı Anket Masada: AKP, CHP, MHP, DEM… Tüm Seçmenler Kadın Cinayetlerine Karşı Hemfikir - Resim : 1

"CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL"

Vatandaşların oy verdiği partilere göre dağılım yapıldığında ise yine büyük çoğunluğun "Caydırıcı değil" yanıtı verdiği görüldü. AKP'li seçmenlerin yüzde 67,4'ü, CHP'li seçmenlerin yüzde 86'sı, MHP'li seçmenlerin yüzde 75,2'si, DEM Partili seçmenlerin yüzde 88,9'u, İYİ Partili seçmenlerin yüzde 83,2'si kadın cinayetlerinde verilen cezaların caydırıcı olmadığını düşünüyor. Diğer parti seçmenlerinde ise bu oran yüzde 82,3 oldu.

Çarpıcı Anket Masada: AKP, CHP, MHP, DEM… Tüm Seçmenler Kadın Cinayetlerine Karşı Hemfikir - Resim : 2

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