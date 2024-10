Sokak Ortasında Hamile Kadına Öldüresiye Şiddet Türkiye'yi Ayağa Kaldırmıştı: Suç Makinesi Tahliye Edildi!

Akman 16 Ağustos’ta köye gitmeye ikna edemediği, birlikte yaşadığı hamile Sude Naz Atak’ı çocuğunun gözü önünde sokak ortasında demir sopayla öldüresiye dövmüştü.

Çevredekilerin yaşanan şiddet olayına uzun süre hareketsiz kalması büyük tepki çekmişti.

Yılmaz Akman gözaltına alınırken, Sude Naz Atak’sa hastaneye kaldırılmıştı.

Şikayetçi olan Atak için koruma kararı çıkartılırken, Akman’ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın üç günü adli kontrol için imzaya gittiği ortaya çıkmıştı.

İKİNCİ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Akman hakkında ‘kasten yaralama’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarıyla açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı.

Akhisar 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Yılmaz’ın iki suçtan cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Akman ‘Sude Naz Atak’ı sürekli darp ettiğini’ kabul ederek ‘alkolün etkisiyle suçu işlediğini’ iddia etti.

19 AY A5 GÜN HAPİS CEZASI ALIP TAHLİYE EDİLDİ

Savunmanın ardından kararını açıklayan hakim, Akman’a ‘alenen hakaret’ten 9 ay 15 gün, ‘kasten yaralama’dansa 10 ay hapis cezasına çarptırdı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

“SUDE NAZ’IN CAN GÜVENLİĞİ YOK”

Karar sonrası gazetecilere konuşan Sude Naz Atak’ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi:

“Üzüntü içerisindeyiz çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak’ın şu an bir can güvenliği yok. Sonucu istinaf mahkemesine taşıyacağız. Sanığın tahliyesi nedeniyle yeniden başvurularımızı yapıp, bununla ilgili daha ağır cezalar alması için elimizden geleni yapacağız.”

Kaynak: DHA-İHA