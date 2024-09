Yaşadığı Dehşeti Gerçek Gündem'e Anlatmıştı: Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Olayda İstenen Ceza Belli Oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı 5,5 aylık hamile kadını sokak ortasında sopayla darp eden zanlının 18 suç kaydının olduğu ve savcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre hakkında 6,5 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenildi. Sude Naz A., olayın ardından Gerçek Gündem'e yaşadıklarını anlatarak, "Birlikteliğimiz boyunca uyguladığı şiddet nedeniyle suratımda o kadar iz bıraktı ki her yerimde dikiş ve yarık izi var. Daha önce de çok kez şikâyet ettim kendisini. Şikayetlerim çok kale alınmadı. Cezaevinde girdi çıktı ama tekrar salındı. İmza denetime tabi tutuldu ama beni dövmeye devam etti." diye konuşmuştu.

Akhisar ilçesinde meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen Yılmaz Akman (37) ile Sude Naz A. (19) sokakta tartışmaya başladı. Kendisinden kaçmaya çalışan Sude Naz A.'yı çay ocağı önünde yakalayan Yılmaz Akman, hamile olan kadına şiddet uygulamaya başladı. Elindeki sopayla defalarca Sude Naz A.'ya vuran Yılmaz Akman daha sonra vatandaşlar tarafından linç edilmek istenince olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen ve 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayarak Yılmaz Akman hakkında iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede, Yılmaz Akman hakkında "Beden ve ruh sağlığı açısından kendini savunamayacak durumdaki kadını silahla kasten yaralamak" ve "Alenen hakaret" suçlarından 6.5 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi. Olay sırasında 5,5 haftalık hamile olduğunu belirten Sude Naz A. savcılık ifadesinde, Yılmaz Akman’ın kendisine sopa ile vurduğunu, yere düşüp yardım istese de çevredeki insanların müdahalede bulunmadığını söyledi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Sude Naz A. yaşadıklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hamileyim, yardım edin" diye bağırmasına rağmen kimsenin yardım etmediğini, Akman’ın sürekli olarak kendisine şiddet uyguladığını ve bu olayın sonrasında düşük tehlikesi yaşadığını belirtti. Sude Naz A., olayın ardından Akman’ın en ağır cezayı almasını istediğini ve hapisten çıkmamasını talep ettiğini söyledi.

Yılmaz Akman ise ifadesinde alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve Sude Naz A.’yı sopayla darp ettiğini kabul etti. Akman’ın daha önce de 18 farklı suç kaydı olduğu ve haftada üç gün adli kontrol için imza verdiği öğrenildi.

YAŞADIKLARINI GERÇEK GÜNDEM'E ANLATMIŞTI

Olayın ardından Gerçek Gündem'e konuşan Sude Naz A., şunları söylemişti:

"Bu beni ilk darp edişi değil, defalarca ölümün kıyısından döndüm. Bu kez yaşananlar kameraya yansıdığı için dikkat çekti. Ben orada keşke ölseydim ama çocuğum bunları görmeseydi. Çocuğuma bu görüntüleri kim unutturacak? Bir kişi bile çocuğumu oradan uzaklaştırmamış.

İlk 14 yaşımda bana vurdu ve kafamda yarık oluştu. Daha sonra şiddet devam etti. Ayrıldık ancak ben hamile kalınca barıştım. Ailesi baştan beni uyarmıştı aslında. Ben Annemi hiç görmedim. Ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Beni halamlar ve babaannem büyüttü. Annesiz büyüdüğüm için ona tutundum. Yaşama kaynağım gibi bir şeydi. Çocuktum her defasında affediyordum. Babam 3 sene önce vefat ettikten sonra bana karşı şiddeti daha da arttı.

Çok fazla alkol kullanıyordu son zamanlarda. Birkaç gün önce ondan ayrılmıştık ve ben her yerden engellemiştim kendisini. Olayın yaşandığı gün çarşıya oğluma kıyafet almak için gitmiştim. Elimdeki poşette zaten çocuğun kıyafeti, şampuan vs. var. O akşam üzeri çocuğumla biraz gezmek ve alışveriş yapmak istemiştim. O gün beni farklı bir numaradan aradı ve parkta buluşmak istedi. Ben de gittim çocuk için. Daha sonra küfürler ederek bana saldırmaya başladı. ‘Kurtarın’ diye bağırdım ama kimse yardım etmedi. Çocuğum yanındaydı ben onları yaşarken hadi bana müdahale etmiyorlar çocuğumu neden oradan uzaklaştırmadılar? Ben kendi canımı geçtim bari çocuğumu çekselerdi. O kadar kişi oturup izlemiş. Güleneler bile olmuş. Kafamdan çok fazla kan fışkırdı. Beyin kanamasından ölebilirdim.

Hamileyim ve kanamam da oldu. Kafam şiş ve 3 tane zımba var şu an. O an benim için tarif edilemez. Benim yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var. Kaşımı yardı, burnumu kırdı. Ben artık yüzümde yeni darbe olmasın diye çocuğun yanında yüzümü de korumaya çalıştım o an. Birlikteliğimiz boyunca uyguladığı şiddet nedeniyle suratımda o kadar iz bıraktı ki her yerimde dikiş ve yarık izi var. Babaannemin desteğiyle hayatta kalıyorum. Daha önce de çok kez şikâyet ettim kendisini. Şikayetlerim çok kale alınmadı. Cezaevinde girdi çıktı ama tekrar salındı. İmza denetime tabi tutuldu ama beni dövmeye devam etti. Devamlı ayrılıyorduk ama ben çocuk olduğu için arada mecburen barıştım her seferinde. Beni her seferinde kandırdı."

Yılmaz Akman’ın yargılandığı davanın ilk duruşma tarihinin 15 gün içerisinde belli olacağı belirtildi.

Kaynak: İHA