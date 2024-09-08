Murat Kurum Konuşurken, Hidayet Türkoğlu’nun Yaptığı Hareketler Gündem Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Basketbol Merkezi’nin önünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile kameraların karşısına geçti. Bakan Kurum, yeni spor salonuna dair bilgiler verdi.

Murat Kurum, "İnşallah 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle bu muhteşem eseri (Basketbol Gelişim Merkezi) büyük bir coşkuyla, heyecanla İstanbul'a armağan edeceğiz” dedi. Kurum, salon ile ilgili İBB’yi hedef alarak “Müdahalelerle spor salonunun yapılması durdurulmaya çalışılmış ve spor salonumuz mühürlenmişti. Bölgede daha fazla yeşil alan olacağı iddia edilmesine, yeşil alanın arttırıldığının söylenmesine rağmen, İstanbul’umuza, sporcularımıza uluslararası bir tesis kazandıracağız denilmesine rağmen maalesef projeye katı vermek yerine her zamanki gibi köstek olmayı tercih ettiler” ifadelerini de kullandı.

Kurum’ın açıklamaları sırasında Hidayet Türkoğlu’nun yaptığı hareketler dikkat çekti. Türkoğlu, bakan konuşurken tuhaf hareketlerde bulundu, eli ile yüzünü kapatarak utanma imasında bulundu. Hidayet Türkoğlu’nun hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem