Görüntüler İnfial Yaratmıştı, Sudenaz Gerçek Gündem'e Konuştu: '14 Yaşımdan Beri Beni Dövüyor, Şikayetlerim Dikkate Alınmadı'

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 19 yaşındaki Sudenaz A., 14 yaşından beri dini nikahlı olarak birlikte olduğu Yılmaz Akman (37) isimli erkek tarafından, 3 yaşındaki çocuklarının gözleri önünde demir sopayla öldüresiye dövüldü. Sosyal medyada infiale neden olan görüntüler ve tepkiler sonrası emniyet harekete geçti ve Akman gözaltına alınarak tutuklandı.

14 yaşından beri şiddete maruz bırakılan Sudenaz, Gerçek Gündem'e konuştu. Sudenaz, Yılmaz Akman'ın kendisini defalarca öldüresiye dövdüğünü söyledi.

'KAMERAYA YANSIYINCA DİKKAT ÇEKTİ'

Şiddet olayının 5 gün önce yaşandığını söyleyen genç kadın, “Bu beni ilk darp edişi değil, defalarca ölümün kıyısından döndüm. Bu kez yaşananlar kameraya yansıdığı için dikkat çekti. Ben orada keşke ölseydim ama çocuğum bunları görmeseydi. Çocuğuma bu görüntüleri kim unutturacak? Bir kişi bile çocuğumu oradan uzaklaştırmamış” dedi.

'14 YAŞIMDA KAFAMDA YARIK OLUŞTU'

14 yaşından beri saldırgan Yılmaz Akman ile birlikte olduklarını söyleyen genç kadın, “İlk 14 yaşımda bana vurdu ve kafamda yarık oluştu. Daha sonra şiddet devam etti. Ayrıldık ancak ben hamile kalınca barıştım. Ailesi baştan beni uyarmıştı aslında. Ben Annemi hiç görmedim. Ona dair hiçbir şey bilmiyorum. Beni halamlar ve babaannem büyüttü. Annesiz büyüdüğüm için ona tutundum. Yaşama kaynağım gibi bir şeydi. Çocuktum her defasında affediyordum. Babam 3 sene önce vefat ettikten sonra bana karşı şiddeti daha da arttı.

'KÜFÜRLER EDEREK BANA SALDIRMAYA BAŞLADI'

Sudenaz A., olay gününü şöyle anlattı:

“Çok fazla alkol kullanıyordu son zamanlarda. Birkaç gün önce ondan ayrılmıştık ve ben her yerden engellemiştim kendisini. Olayın yaşandığı gün çarşıya oğluma kıyafet almak için gitmiştim. Elimdeki poşette zaten çocuğun kıyafeti, şampuan vs. var. O akşamüzeri çocuğumla biraz gezmek ve alışveriş yapmak istemiştim. O gün beni farklı bir numaradan aradı ve parkta buluşmak istedi. Ben de gittim çocuk için. Daha sonra küfürler ederek bana saldırmaya başladı.

'KURTARIN DİYE BAĞIRDIM AMA KİMSE YARDIM ETMEDİ'

‘Kurtarın’ diye bağırdım ama kimse yardım etmedi. Çocuğum yanındaydı ben onları yaşarken hadi bana müdahale etmiyorlar çocuğumu neden oradan uzaklaştırmadılar? Ben kendi canımı geçtim bari çocuğumu çekselerdi. O kadar kişi oturup izlemiş. Güleneler bile olmuş. Kafamdan çok fazla kan fışkırdı. Beyin kanamasından ölebilirdim.

'HAMİLEYİM, KANAMAM OLDU'

Hamileyim ve kanamam da oldu. Kafam şiş ve 3 tane zımba var şu an. O an benim için tarif edilemez. Benim yüzümde onun dayaklarından kaynaklanan bir sürü iz var. Kaşımı yardı, burnumu kırdı. Ben artık yüzümde yeni darbe olmasın diye çocuğun yanında yüzümü de korumaya çalıştım o an. Birlikteliğimiz boyunca uyguladığı şiddet nedeniyle suratımda o kadar iz bıraktı ki her yerimde dikiş ve yarık izi var. Babaannemin desteğiyle hayatta kalıyorum şu an.”

'CEZAEVİNDEN ÇIKAR DİYE KORKUYORUM'

“Cezaevinden çıkar ve çocuklarım ile bize bir şey yapar diye korkuyorum” ifadelerini kullanan genç kadın şöyle devam etti:

“Daha önce de çok kez şikâyet ettim kendisini. Şikayetlerim çok kale alınmadı. Cezaevinde girdi çıktı ama tekrar salındı. İmza denetime tabi tutuldu ama beni dövmeye devam etti. Devamlı ayrılıyorduk ama ben çocuk olduğu için arada mecburen barıştım her seferinde. Beni her seferinde kandırdı.

Olaydan sonra çocuğuma bakmak için eve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden geldiler ve ‘bana sen orada kendini koruyamamışsın çocuğu nasıl koruyacaksın?’ diye sordular. Ama sonra benim bakabileceğime kanaat getirip gittiler. Çocuğumun şu an bana ihtiyacı var.”

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Sudenaz A., sözlerini şöyle noktaladı:

“İnsanlık ölmüş. Oradaki insanlar bakarken benim küçük çocuğum ayırmaya çalışıyor. Onun kadar insan olamamışlar. O sopalar çocuğuma da gelebilirdik. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Onun daha fazla etkilenmesini istemiyorum. O yüzden videoları da kaldırtmaya çalışıyorum internetten. Çocuğumla ilgili artık bir şey paylaşılmasını istemiyorum.”

Olaya dair savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem