25 Yıllık Viski Markası İflas Etti: En Çok Tercih Edilen Viski Markasıydı

Son dönemde art arda gelen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. ABD'de başlayan iflas dalgası, Avrupa'ya sıçradı. Almanya, Fransa ve Rusya'da yaşanan iflasların ardından İsveç'ten de bir iflas haberi geldi. Viski sektörünün önemli isimlerinden Mackmyra Svensk Whisky, ekonomik zorluklar nedeniyle faaliyetlerine devam edemeyeceğini açıkladı.

Ekonomim gazetesinin thespiritsbusiness.com'dan derlediği haberde, Mackmyra Svensk Whisky CEO'su Petter Ski, yaptığı açıklamada şirketin kârlılığı ve nakit akışı sorunlarını aşmak için büyük çaba harcadıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Ski, "Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, personelin özverili çalışmalarına rağmen, şirketin faaliyetlerini sürdüremeyeceğini üzülerek duyuruyoruz. 25 yıllık markamız için kayyımın önemli adımlar atmasını ümit ediyorum" dedi.

Geçici CEO Patrick Björsjö ise iflas kararının özellikle çalışanlar, sadık müşteriler ve marka elçileri için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu vurguladı. Björsjö, "Bu karar, şirketin 25. yıl dönümünde ve kârlılığa doğru ilerlediğimiz bir dönemde alınması nedeniyle daha da acı verici" ifadelerini kullandı.

Mackmyra Svensk Whisky’nin geleceği, iflas mütevelli heyetinin atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek. 25 yıllık bir geçmişe sahip olan marka, kayyımın müdahalesiyle yeniden ayağa kalkmayı umuyor.