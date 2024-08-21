Ankara'daki Yangın Büyüdü, Alevler Bolu'ya Sıçradı: Tahliyeler Var...

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Menderes'in kırsal Deliömerler Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA DA YANGIN ÇIKTI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de orman yangını başladı. Kızılcahamam'a bağlı Şahinler Köyü'nde başlayan orman yangını Gerede'nin Demirler Köyü'ne sıçradı. Demirler Köyü tedbir amacıyla boşaltılıyor. Alevlerin Bolu'ya sıçradığı bildirildi.

VALİLERDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Vasıp Şahin, yangınla ilgili, "Yangın ilk belirlemelere göre insan kaynaklı. Gerekli incelemeler yapılıyor" dedi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ise, "65 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA