İşte İlhan Sami Çomak'ın Tahliyesini Engelleyen Gerekçe: 'Suç İşleme Yönelimi' Devam Ediyormuş!

Şair, yazar İlhan Sami Çomak tam 30 yıldır cezaevinde. Çomak'ın dün tahliye edilmesi bekleniyordu. Fakat tahliyesine saatler kala İdare ve Gözlem Kurulu'nun oybirliğiyle Çomak'ın tahliyesi üç ay daha uzatılarak engellendi.

Çomak ise bu karar sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Ben iyiyim. Güçlü ve ayaktayım. Siz de güçlü olun. Yeni bir durum değil bizim için bu gelişme. Burdan başı dik çıkacağım, önemli olan budur."

Çomak'ın tahliyesinin üç daha ertelenmesine neden olan kararın gerekçesi belli oldu. İdare ve Gözlem Kurulu'nun Çomak hakkında verdiği kararın gerekçesinde "Hükümlünün hakkında düzenlenen raporlarda genel olarak olumsuz bir durum yok" denildi fakat Çomak'ın geçmiş yıllara ait disiplin cezaları gerekçe gösterildi.

'SUÇ İŞLEME YÖNELİMİ' DEVAM EDİYORMUŞ!

Kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

"Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçirdiği uzun sürenin suç ve suç algısına karşı tutum ve davranış değişikliği konusunda caydırıcı bir etki yaratmadığı, kişide suç algısının ve suça yönelik farkındalığının oluşmadığı, suç işleme yönelimi ve kendisini suça iten etkenlerin halen devam ettiği, yeniden suç işleme ve topluma zarar verme riskinin düşük olmadığı anlaşılmakla; hükümlünün suç islemesini engelleyen etkenlerin güçlendirilmesi, mükerrer suçluluğun önlenmesi, toplumun suça karşı korunması, hüküm almasına neden olan suçların kendisi, mağdurlar ve toplumda üzerinde bıraktığı kötü etkiler hakkında farkındalık kazanması maksadıyla, iyileştirme programlarına alınarak bir süre daha gözlemlenmesine devam olunması gerektiği anlaşılmış olup hükümlünün koşullu salıverilmesi hususunda iyi halli olmadığı değerlendirilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem