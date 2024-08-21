MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Finlandiya Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı

MİT ile Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'nın Finlandiya yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran uyruklu Mehnaz Omari yakalandı.

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MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Finlandiya Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasına yönelik bir operasyon düzenledi.

"Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'nin, Finlandiya'da örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

Omari'nin yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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