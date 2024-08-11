Ankara'daki Tarihi Takastan Yeni Ayrıntılar: Biden İstedi, Saat Değişti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren, son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunu gerçekleştirdi. Operasyonla ilgili, iki ayda İstanbul ve Ankara'da ilgili tüm ülkelerin katılımıyla iki toplantı yapıldı.

ABD VE RUSYA TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Hem ABD hem Rusya, operasyonun Türkiye'de yapılmasını istedi. Bu tercihte iki ülkenin de Türkiye'ye duyduğu güven önemli etken oldu. MİT'in disiplinli çalışma şekli, bu tür operasyonları pürüz çıkmadan yönetmesi ve gizlilik konusundaki başarısı da Türkiye tercihindeki önemli unsurlar olarak öne çıktı.

Türkiye, ABD ve Rusya'ya "siz açıklama yapana kadar açıklama yapmayacağız" garantisi verdi.

MİT, takas yeri için kontrolün daha kolay sağlandığı Esenboğa Havalimanı'nı seçti.

1 Ağustos'ta ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer olmak üzere 7 uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. Operasyonda plan dahilinde bazı rehineler uçaktan uçağa, bazıları uçaktan odaya alındı. Rehinelerin sağlık kontrolleri, kimlik tespitleri de MİT personeli tarafından gerçekleştirildi. Rusya'dan hapishane kıyafetleriyle getirilen bazı rehinelerin, kıyafetlerini ABD tarafının getirdiği kıyafetlerle değiştirmeleri sağlandı.

BIDEN'DAN 'TAKAS SAATİ' TALEBİ

MİT Başkanı İbrahim Kalın, takas operasyonundan 15 gün önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede, Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden’ın, takas operasyonunu canlı takip etmek istediği belirterek, takasın Türkiye saatiyle 17.00'de başlamasını rica etti.

Bu isteği değerlendiren MİT, takas operasyonunu bu saatte başlattı. ABD Başkanı Biden da takas operasyonunu canlı takip etti.

ABD'li rehineler, Biden ile ilk görüşmelerini Esenboğa'dan yaptı. Sonrasında, 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. Biden, operasyonun ardından basın toplantısı düzenledi ve teşekkür için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.

MİT'in yönetimindeki operasyon, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana son 80 yılın en büyük takası olarak kayıtlara geçti.

TAKASTA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gershkovich, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov öne çıktı.

Bu isimlerden 2022'de ABD'nin WSJ gazetesinin Moskova ofisinde muhabir olarak görev yapmaya başlayan Gershkovich, Mart 2023'te Moskova'nın yaklaşık 1600 kilometre doğusundaki Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gershkovich'in, bir Rus tank fabrikasından "gizli bilgi" toplamak üzere ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) için çalışmakla suçlandı. Bir yıldan fazla süren mahkeme sonunda Gershkovich, temmuzda casusluktan suçlu bulunarak 16 yıl hapis cezası aldı.

Gershkovich, Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Rusya'da casusluk suçundan mahkum edilen ilk ABD'li gazeteci oldu.

Almanya'da Gürcistan vatandaşı Zelimhan Hangoşhvili'yi öldürmekle suçlanan Vadim Krasikov da müebbet hapse çarptırılmıştı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) çalışanı olduğu iddia edilen Krasikov, Aralık 2021'den bu yana hapisteydi.

Kaynak: AA