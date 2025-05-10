İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor

"Ons altın tarafında 3 bin 200 dolar seviyesi kritik bir seviye, yukarı tarafta da 3 bin 430 dolar seviyeside kritik bir direnç seviyesi" diyen Memiş, sert dalgalanmaların mayıs için geçerli olduğunu vurguladı. Memiş, "Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Burada altın dinlenecek, oyalanacak. Hem haftalık hem de günlük kapanışlarda geniş bant aralığında seyredecek.