Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor

HER AY 2 BİN DOLAR KAZANIYOR

Eşiyle birlikte çalışarak tamamladıkları bu projeyle 2020 yılında Airbnb üzerinden kiralama işine başlayan Wilkinson, doğa içinde konumlanan bu özel mekân sayesinde her ay en az 2 bin dolar (yaklaşık 75 bin TL) gelir elde ediyor. Bazı yoğun dönemlerde bu rakam 6 bin dolara kadar çıkıyor.