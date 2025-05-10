Harabe Tavuk Kümesini Eve Çevirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
100 yıllık eski bir tavuk kümesini yenileyip doğa içinde lüks bir eve dönüştüren Landon Wilkinson, Airbnb üzerinden ayda 75 bin TL’nin üzerinde kiraya vererek paraya para demiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir zamanlar kullanılmayan eski bir tavuk kümesiydi şimdi ise doğa manzaralı, şık bir konaklama alanı olarak her ay sahibine binlerce lira kazandırıyor. ABD'li Landon Wilkinson, Washington eyaletindeki arazisinde bulunan 100 yıllık harabe durumdaki tavuk kümesini tadilattan geçirerek Airbnb’de kiraya verdi. Yatırımı kısa sürede karşılık buldu, evinin borçlarını kapattı ve düzenli gelir elde etmeye başladı.
TOPLAM 38 BİN DOLAR HARCADI
İnşaat sektöründen gelen Wilkinson, başlangıçta kümesi yıkmayı düşünüyordu. Ancak yıkım maliyetinin 20 bin doları bulacağını öğrenince, bu fikrinden vazgeçip restorasyona yöneldi.
Toplamda 38 bin dolarlık bir harcama ile yapının çatısını onardı, büyük pencereler ekledi, iç mekanları yeniledi ve banyosuna konforlu bir küvet yerleştirdi.
HER AY 2 BİN DOLAR KAZANIYOR
Eşiyle birlikte çalışarak tamamladıkları bu projeyle 2020 yılında Airbnb üzerinden kiralama işine başlayan Wilkinson, doğa içinde konumlanan bu özel mekân sayesinde her ay en az 2 bin dolar (yaklaşık 75 bin TL) gelir elde ediyor. Bazı yoğun dönemlerde bu rakam 6 bin dolara kadar çıkıyor.
HARABE KÜMES LÜKS TATİL EVİNE DÖNÜŞTÜ
Gecelik 120 dolardan başlayan fiyatlarla kiralanan bu doğa evi, sunduğu manzara ve konforlu iç tasarımı sayesinde misafirlerin ilgisini çekiyor. Başta bu kadar kazanç beklemediğini söyleyen Wilkinson, şu anda bu gelirle hem ev kredisi ödemelerini karşıladığını hem de birikim yaptığını belirtiyor.