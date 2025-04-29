Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı

YILLAR SÜREN KESİNTİLERE RAĞMEN EMEKLİ AYLIĞI DÜŞÜK KALIYOR

Özgür Erdursun’un hesaplamalarına göre, 50 bin TL net maaş alan bir çalışan, 25 yıllık çalışma süresince toplamda 10 milyon 242 bin 600 TL’yi aşan prim ve vergi ödüyor. Ancak emekli olduğunda aldığı maaş 25 bin TL seviyelerinde kalıyor. Yani yapılan yüksek katkıya karşın alınan emekli aylığı, birçok çalışanın beklentisinin oldukça altında kalıyor.