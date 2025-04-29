Çalışanların Ödediği Primler Emeklilikte Nasıl Karşılık Buluyor? Özgür Erdursun Milyonları İlgilendiren Detayı Açıkladı
Türkiye’de her çalışan, maaşından yapılan kesintilerle sigorta ve vergi sistemine katkıda bulunurken, işverenler de bu yükümlülüğe ortak oluyor. Ancak yıllar süren ödemelerin emeklilikte ne düzeyde bir karşılık sunduğu, tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, çalışanların yıllar içinde yaptığı prim ve vergi ödemelerini kalem kalem hesaplayarak emekli aylıklarıyla kıyasladı.
ASGARİ ÜCRETLİNİN AYLIK KATKISI 8 BİN TL'Yİ AŞIYOR
Net 22.104,68 TL maaş alan bir asgari ücretli çalışanın maaşından 3.640,77 TL sigorta primi ve 260,06 TL işsizlik sigortası primi kesiliyor. Toplamda işçi tarafından yapılan katkı 3.900,83 TL’ye ulaşıyor. Aynı çalışan için işverenin ödediği prim ve işsizlik sigortası katkısı ise 4.615,98 TL’yi buluyor. Böylece yalnızca bir çalışan için her ay toplamda 8.516,81 TL sosyal güvenlik sistemine aktarılıyor.
İŞVERENİN MALİYETİ 30 BİN TL’Yİ AŞIYOR
Brüt asgari ücretin işverene olan toplam maliyeti, Hazine indirimi uygulandığında 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor. Bu indirimin uygulanmadığı durumlarda ise maliyet 31.856,74 TL’ye kadar çıkıyor. Yani işveren açısından sigorta ve vergi yükü aylık 9.752,06 TL'ye kadar ulaşabiliyor.
MAAŞ YÜKSELDİKÇE VERGİ YÜKÜ DE ARTIYOR
Asgari ücretin üzerinde gelir elde eden çalışanlar için vergi ve prim yükü daha da büyüyor. Net maaş arttıkça işverenin ve çalışanın toplam katkısı da orantılı şekilde yükseliyor. Örneğin:
Net 30 bin TL maaş için toplam maliyet: 15.416 TL
Net 50 bin TL maaş için: 34.142 TL
Net 100 bin TL maaş için: 86.119 TL
Bu artış, çalışanın gelir seviyesi yükseldikçe sistemdeki mali katkısının da ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyuyor.
YILLAR SÜREN KESİNTİLERE RAĞMEN EMEKLİ AYLIĞI DÜŞÜK KALIYOR
Özgür Erdursun’un hesaplamalarına göre, 50 bin TL net maaş alan bir çalışan, 25 yıllık çalışma süresince toplamda 10 milyon 242 bin 600 TL’yi aşan prim ve vergi ödüyor. Ancak emekli olduğunda aldığı maaş 25 bin TL seviyelerinde kalıyor. Yani yapılan yüksek katkıya karşın alınan emekli aylığı, birçok çalışanın beklentisinin oldukça altında kalıyor.
PRİMLERİN NEMALANDIRILMASI GÜNDEME GELMELİ
Uzmanlara göre, “Ne kadar prim ödenirse o kadar yüksek emekli maaşı alınır” anlayışı mevcut sistemde geçerli değil. Çünkü ödenen primler, devletin kasasında uzun süre değerlendirilmeksizin bekliyor. Bu kaynakların nemalandırılması halinde, çalışanlara emeklilik döneminde daha yüksek maaş bağlanabileceği ifade ediliyor.
EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR
Çalışanların sisteme yıllar boyunca yaptığı katkıların karşılığının verilmesi için emekli maaşlarının yeniden yapılandırılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre, mevcut sistem çalışanların emeğini karşılamaktan uzak; bu nedenle primlerin daha verimli kullanılması ve emekli aylıklarının güncellenmesi sosyal adalet açısından zorunluluk taşıyor.