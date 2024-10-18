Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'a Kötü Haber! RTÜK Duyurdu... Bu Kuralları Çiğneyen Yandı

RTÜK, gündüz kuşağı programları hakkında aldığı yeni kararları açıkladı. Buna göre, bu programlarda artık şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konular işlenemeyecek. Etik İlke Kararlarına uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'a Kötü Haber! RTÜK Duyurdu... Bu Kuralları Çiğneyen Yandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), gündüz kuşağı programları hakkında yeni kararlar aldı. RTÜK'ten yapılan açıklamada, 'Gündüz Kuşağı Programları Yayın Etik İlkeleri’nin oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu programlarda artık şiddet, istismar, cinayet başta olmak üzere suç teşkil eden konular işlenemeyecek. Etik İlke Kararlarına uymayan programlara ağır yaptırımlar uygulanacak" denildi.

İŞTE O KARARLAR

İşte RTÜK'ün yeni kararları:

Özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesi doğrultusunda kişilerin özel hayatına ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar kesinlikle yayınlanmayacaktır. Katılımcılar kendilerinin ya da üçüncü kişilerin özel hayatlarına ilişkin konularda beyanda bulunmaya zorlanmayacaktır. Program sunucusu ve program konuğu uzmanlar ile stüdyo konuklarının yorum ve ifadeleriyle katılımcılara karşı psikolojik şiddet uygulamalarına müsaade edilmeyecektir.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'a Kötü Haber! RTÜK Duyurdu... Bu Kuralları Çiğneyen Yandı - Resim : 1

Kuşak programında kullanılan yorum ve ifadeler ile seçilecek program içeriği toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olmayacak, toplumsal yaşam alanı içerisinde sergilenemeyecek söz ve davranışlara izin verilmeyecektir.

ARGO KULLANIMINA GEÇİT YOK

Editoryal sorumluluk kapsamında, yayının canlı ya da bant yayını olması fark etmeksizin, teknik imkânlar da kullanılarak Türkçenin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına izin verilmeyecektir.

Tüm medya kuruluşlarımızın her çalışanının kanunlardan da önce tamamen insani ve vicdani hassasiyetle yaklaşmaları gereken ilk konu çocuklarımızdır. Kuşak programlarında çocuklar, gençler ve zihinsel engelli bireyler stüdyoya ya da canlı bağlantıya hiçbir surette konuk olarak alınmayacaktır. Konusu itibarıyla bu kitleye yönelik yayınlarda, istismarlara yol açabilecek konuşmalardan, suçlayıcı ve yargılayıcı ifadelerden kaçınılacaktır.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'a Kötü Haber! RTÜK Duyurdu... Bu Kuralları Çiğneyen Yandı - Resim : 2

CİNSEL TACİZ VE TECAVÜZÜ MEŞRULAŞTIRAN YAYIN YAPILMAYACAK

Cinsel taciz, tecavüz gibi konuları meşrulaştırıcı, hafifletici ve kışkırtıcı yayın yapılmayacaktır.

Kuşak programında kadına yönelik şiddeti teşvik eden veya kanıksatan, kadınları istismar eden içerikler ile editoryal sorumluluk gereği, program konuklarının veya katılımcılarının da bu anlama gelen yorum ve ifadelerine müsaade edilmeyecektir. Bu çerçevede, Üst Kurulumuz tarafından açıklanan Medyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Etik İlkeler’e aykırı yayın yapılmayacaktır.

Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan'a Kötü Haber! RTÜK Duyurdu... Bu Kuralları Çiğneyen Yandı - Resim : 3

Kuşak programında şiddet unsuru taşıyan konuların işlenmemesine özen gösterilecektir. Şiddet unsurunun yer aldığı konular; şiddeti özendirici veya kanıksatıcı, saldırgan davranış ve tutumları öğretici, şiddete karşı duyarsızlaştırıcı ve şiddeti normalleştirici şekilde sunulmayacaktır.

Soruşturmanın gizliliği kapsamında, soruşturma aşaması henüz tamamlanmamış olaylar kuşak programlarına konu edilmeyecektir.

Lekelenmeme hakkı olarak da nitelendirilen kişilerin şeref ve itibarlarının korunmasını sağlamak adına kuşak programlarında aynı konuya tekraren yer verilmemesine özen gösterilecektir.

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