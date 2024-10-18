Bomba Gibi Patladı, Şehir Ayağa Kalktı

Batman’da şehrin genelden duyulan patlama sesi panik yarattı. Şehri ayağa kaldıran patlamanın trafodan kaynaklandığı öğrenildi.

Bomba Gibi Patladı, Şehir Ayağa Kalktı

Batman'ın Kozluk ilçesinde trafo bomba gibi patladı.

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde gece saatlerinde alev alan trafo bomba gibi patladı. Alev alan trafo mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bomba Gibi Patladı, Şehir Ayağa Kalktı - Resim : 1

Elektriği kestikten sonra ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Mahalleye elektriğin yeniden verilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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