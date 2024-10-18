Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: İddianame Hazırlandı

Eski Fenerbahçeli sporcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve yardım suçlaması yöneltildi. 7 şüpheli hakkında 20 yıla kadar hapis istendi.

NE OLMUŞTU?

Serhat Akın, Beykoz'da silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın arkasında firari şüpheli H.Ş.'nin olduğu, bu kişinin daha önce Kumburgaz'da işlenen bir cinayetle de bağlantılı olduğu tespit edilmişti. H.Ş.'nin, O.D., O.M. ve E.Ü.'ye talimat vererek saldırıyı organize ettiği öne sürülmüştü.

O.D., E.Ü.'den aldığı silahla Akın'a ateş etmiş, ardından O.M. motosikletle olay yerine gelerek O.D.'nin kaçmasına yardımcı olmuştu. E.Ü. ise olay öncesi keşif yaparak tabanca ve maskeleri temin ettiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının 250 bin lira karşılığında gerçekleştirildiği, paranın O.D. ve O.M. arasında paylaşıldığı iddia edilmişti.