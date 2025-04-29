Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak
Altın ve piyasa yorumlarıyla dikkat çeken ekonomist İslam Memiş, gram altın yatırımcılarını ilgilendiren yeni değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarıyla ilgili öngörüleri yatırımcılar tarafından yakından takip edilen Memiş, 2025’in ilk çeyreğine yönelik dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
4100 lira olan gram altın ile ilgili konuşan Memiş, gram altında 6 bin TL seviyesinin görülebileceğini belirterek, "Önümüzdeki bir yıllık süreçte, 2025’in ilk çeyreğinde gram altın tarafında 6 bin TL, ons altında ise 4 bin 200 dolar seviyelerine ulaşılmasını bekliyoruz. Ancak kısa vadede bir düşüş trendi öngörüyoruz. Bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
ALTIN ALIMI İÇİN BEKLEME ÖNERİSİ
Altın alımını planlayanlara 1-2 ay beklemeleri yönünde tavsiyede bulunan İslam Memiş, ons altının geçtiğimiz hafta 3.500 dolar seviyelerine kadar yükselip haftayı 3.319 dolardan tamamladığını hatırlattı. Memiş, "Bu hafta da baskının sürebileceğini düşünüyorum. Ancak bu yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Bu süreçte 3.260-3.360 dolar bandını takip edeceğim. 2.800 dolar seviyesine yönelik beklentim sürdüğü için bir süre daha altın alımından uzak duracağım" dedi.
GÜMÜŞ VE BİTCOİN İÇİN DEĞERLENDİRME
Altından uzak duracağını belirten Memiş, yatırımcılara bu süreçte gümüşe yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. Geçtiğimiz haftayı 33,09 dolar seviyesinde tamamlayan gümüşün, rasyo kaynaklı olarak uygun fiyat seviyelerinde olduğunu dile getiren Memiş, "31,80-33,80 dolar aralığını takip edeceğim. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyeler al-unut stratejisi için değerlendirilebilir" açıklamasını yaptı.
Kripto para piyasasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, Bitcoin’in geçtiğimiz hafta 92.865 dolara kadar gerileyip, tepki alımlarıyla 95 bin dolar seviyesinin üzerine çıktığını belirtti. Bu hafta ise 90-95 bin dolar bandının izlenmesi gerektiğini ifade etti.