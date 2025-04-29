Gram Altında 1900 Depremi! Uzmanı Tarih Verdi Birden Olacak

4100 lira olan gram altın ile ilgili konuşan Memiş, gram altında 6 bin TL seviyesinin görülebileceğini belirterek, "Önümüzdeki bir yıllık süreçte, 2025’in ilk çeyreğinde gram altın tarafında 6 bin TL, ons altında ise 4 bin 200 dolar seviyelerine ulaşılmasını bekliyoruz. Ancak kısa vadede bir düşüş trendi öngörüyoruz. Bu nedenle yatırımcıların sabırlı olması gereken bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.