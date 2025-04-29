Bursa'nın Ünlü Dönercisi İflas Bayrağını Kaldırdı! Bir Anda Kepenk İndirten Gelişme Şoke Etti

MAHKEMEDEN MAL VARLIĞINA SIKI DENETİM

Şirketin geçici mühlet kararıyla birlikte, Yusuf Et Çelik Döner’e ve şirket ortaklarına ait tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca herhangi bir rehin verme, kefil olma, ekipman devri veya bağış gibi işlemler de mahkeme iznine bağlandı. Bu durum, şirketin varlıklarının korunması ve alacaklılara karşı sorumlulukların güvence altına alınması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.