Bursa'nın Ünlü Dönercisi İflas Bayrağını Kaldırdı! Bir Anda Kepenk İndirten Gelişme Şoke Etti
Bursa’da uzun süredir hizmet veren ve yerel halkın yakından tanıdığı Yusuf Et Çelik Döner, mali sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin başvurusu mahkeme tarafından değerlendirilerek kabul edildi ve 3 aylık geçici mühlet süresi resmen başladı. Bu gelişme, hem sektörde hem de şehir genelinde dikkatle takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Et döner sektörünün Bursa’daki önde gelen isimlerinden biri olan Yusuf Et Çelik Döner, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato yoluna gitti. Mahkemeye sunulan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, 18 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirkete 3 aylık geçici mühlet tanındı. Bu süre zarfında şirket iflastan korunacak ve mali yapısını yeniden düzenleyebilmek için adımlar atabilecek.
MAHKEMEDEN MAL VARLIĞINA SIKI DENETİM
Şirketin geçici mühlet kararıyla birlikte, Yusuf Et Çelik Döner’e ve şirket ortaklarına ait tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca herhangi bir rehin verme, kefil olma, ekipman devri veya bağış gibi işlemler de mahkeme iznine bağlandı. Bu durum, şirketin varlıklarının korunması ve alacaklılara karşı sorumlulukların güvence altına alınması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ ASKIYA ALINDI
İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde alınan geçici mühlet kararı, şirket aleyhinde başlatılmış tüm haciz, icra ve muhafaza işlemlerinin durdurulmasını da kapsıyor. Bununla birlikte, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında sürdürülen kamu alacaklarına dair takip işlemleri de askıya alındı. Yani 18 Nisan 2025’ten itibaren Yusuf Et Çelik Döner hakkında yeni bir icra takibi başlatılamayacak.
ALACAKLILAR İÇİN YASAL SÜRE BAŞLADI
Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda, şirkete yönelik konkordato süreci resmen işlerken, alacaklı olan kişi veya kurumların dikkatine önemli bir çağrı yapıldı. Alacaklılar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde mahkemeye yazılı dilekçe sunarak konkordatoya itiraz edebilecek. Ancak itirazların geçerli olabilmesi için, konkordato şartlarının oluşmadığını gösteren somut ve belgeye dayalı gerekçelerle desteklenmesi gerekiyor.