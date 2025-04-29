Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Bunu Yapan Yandı Geçerli Olamayacak
Tarım arazilerinin hisseli satış yöntemiyle küçük parçalara bölünerek noter aracılığıyla satılmasının yasal olmadığı uyarısında bulunan Mudanya Kaymakamlığı, vatandaşları bu tür işlemlere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Son dönemde artan usulsüz satışlara karşı yapılan açıklamada, noter üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin hukuki geçerliliğinin bulunmadığı vurgulandı.
Kaynak: İHA
Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarım arazilerinin alımı ya da kullanımı konusunda belediye, muhtarlık ve ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alınması gerektiği hatırlatıldı. Hisseli satışların, hem vatandaşları mağdur ettiği hem de tarım arazilerinin verimli kullanılmasının önüne geçtiği ifade edildi.
KANUN DIŞI HOBİ BAHÇESİ SATIŞLARI TESPİT EDİLDİ
Mudanya’da tarım arazilerinin küçük parsellere ayrılarak, zeytinliklerin kesilmesi suretiyle hobi bahçesi yapılmak üzere noter satışıyla el değiştirdiği tespit edildi. Kaymakamlık, bu tür işlemlerin açıkça yasaları ihlal ettiğini ve geri dönüşü mümkün olmayan mağduriyetlere yol açtığını belirtti.
TARIM ARAZİLERİNDE BÜTÜNLÜK KORUNMALI
Açıklamada, "Tarım arazilerinin hisseli satış yöntemiyle bölünmesi, arazilerin amacı dışında kullanımına neden olmakta ve hem hukuki hem tarımsal açıdan ciddi sorunlar yaratmaktadır. Vatandaşlarımız, bu tür satışlara itibar etmeden önce mutlaka resmi kurumlardan bilgi almalıdır. Kooperatif adı altında yapılan bazı satışlar da benzer riskler taşımaktadır" denildi.
ŞÜPHELİ DURUMLAR İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMELİ
Kaymakamlık, tarımın geleceğini korumak, arazi bütünlüğünü sağlamak ve üreticilerin haklarını muhafaza etmek adına vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Resmi onay taşımayan noter satışlarının geçersiz olduğunu bir kez daha yineleyen yetkililer, şüpheli durumların derhal ilgili mercilere bildirilmesini istedi.