Tarım Arazisi Olan Herkesi İlgilendiriyor! Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat, Bunu Yapan Yandı Geçerli Olamayacak

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarım arazilerinin alımı ya da kullanımı konusunda belediye, muhtarlık ve ilçe tarım müdürlüklerinden bilgi alınması gerektiği hatırlatıldı. Hisseli satışların, hem vatandaşları mağdur ettiği hem de tarım arazilerinin verimli kullanılmasının önüne geçtiği ifade edildi.