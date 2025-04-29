İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı

750 MİLYON DOLARA SATTI

Coristine, girişimci ruhla küçük gelirli bu şirketi birkaç yıl içinde büyüttü. Sağlıklı ürün stratejisi, ambalaj değişimi ve güçlü ekip çalışması sayesinde LesserEvil, 2024’ün ilk yarısında 62 milyon dolarlık satışa ulaştı. Şirketin yükselişi, 2025’te dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Hershey’in 750 milyon dolarlık satın alma teklifiyle taçlandı. Coristine, CEO olarak görevine devam edecek.