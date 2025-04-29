İşini Gücünü Bırakıp İflasın Eşiğindeki Şirketi 250 Bin Dolara Satın Aldı! 750 Milyon Dolara Sattı
Amerikalı girişimci, finans sektöründeki işini bırakıp, iflasın eşiğinde olan gıda firmasını 250 bin dolara satın aldı. Kısa sürede büyük başarı elde eden girişimci, firmasını 750 milyon dolara sattı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amerika’da yaşayan Charles Coristine, 2011 yılında finans sektöründeki konforlu kariyerini bırakarak büyük bir risk aldı. Wall Street’teki yüksek maaşlı işini terk eden Coristine, iflasın eşiğindeki atıştırmalık markası LesserEvil’i yalnızca 250 bin dolara satın aldı.
İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKTI, TECRÜBESİZ OLARAK BAŞLADI
Gıda sektöründe tecrübesi olmamasına rağmen, şirketi yeniden yapılandırarak kendi üretim tesisini kurdu, sağlıklı içeriklere yöneldi ve markayı tamamen yeniledi.
750 MİLYON DOLARA SATTI
Coristine, girişimci ruhla küçük gelirli bu şirketi birkaç yıl içinde büyüttü. Sağlıklı ürün stratejisi, ambalaj değişimi ve güçlü ekip çalışması sayesinde LesserEvil, 2024’ün ilk yarısında 62 milyon dolarlık satışa ulaştı. Şirketin yükselişi, 2025’te dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Hershey’in 750 milyon dolarlık satın alma teklifiyle taçlandı. Coristine, CEO olarak görevine devam edecek.