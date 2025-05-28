Sofralardaki Aldatmaca Devam Ediyor! Et Değil Hile Satılıyor, İşte Bakanlığın Yeni Kara Listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yeni tağşiş listesi, ‘dana eti’ adı altında satılan birçok üründe kanatlı eti, sakatat, soya ve gıda boyası tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar…

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Sofralardaki Aldatmaca Devam Ediyor! Et Değil Hile Satılıyor, İşte Bakanlığın Yeni Kara Listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını tehdit eden hileli gıda üreticilerini ifşa etmeye devam ediyor. Bugün yayımlanan yeni tağşiş listesinde özellikle et ürünlerinde yapılan ciddi hileler ortaya çıktı. Özellikle ‘dana eti’ diyerek piyasaya sürülen ürünlerde, tüketicinin bilgisi dışında kanatlı eti, sakatat, soya ve gıda boyası kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte listeye giren bazı dikkat çekici firmalar ve ürünleri:

-Emre Tatar’a ait Adana Kebap Dünyası'nın çiğ Adana kebap ürününde dana eti yerine kanatlı et tespit edildi.

-Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen Afyonkarahisar Efem Sucukları isimli üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti ve soya bulunduğu açıklandı. Sucuk, etikette belirtilmeyen içerikler nedeniyle tağşişli ürünler arasında yer aldı.

-Beytullah Yeşilçayır’ın ürettiği Kısmetoğlu Beyti markalı piliç sucukta ise sakatat (taşlık) kullanıldığı belirlendi.

-Aynı üreticiye ait Yaşarbey markalı piliç sucukta hem gıda boyası hem de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

-Kısmetoğlu Beyti Et ve Et Ürünleri’nin başka bir ürünü olan Gold Dana Gurme sucukta ise dana eti yerine kanatlı et kullanıldığı ortaya çıktı.

-Dönerci Yusuf - Mehmet Ali Gök tarafından üretilen et dönerde de kanatlı et tespiti yapıldı.

-İlyas İrten’in sahibi olduğu İrten Börek işletmesine ait çiğ kıyma harcında da kanatlı et bulunduğu belirtildi.

-44 Sur Kardeşler - Sıddık Sur imzalı çiğ lahmacun iç harcı ise hem kanatlı et hem de sakatat (taşlık) içeriği nedeniyle tağşiş listesinde yer aldı.

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