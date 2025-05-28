Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerinde yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, 28 Mayıs 2025 tarihinde "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde güncellemeye giderek, aralarında zeytinyağlarının da bulunduğu birçok ürünü internet sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden duyurdu.

Yeni güncellenen listede 15 farklı zeytinyağı ürününde "tohum yağları karıştırılması" suretiyle taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Denetimler sonucunda bu ürünlerin içeriklerinin, etikette belirtilen niteliklere uymadığı ve tüketici sağlığını tehlikeye atacak unsurlar içerdiği bildirildi.

UYGUNSUZ ZEYTİNYAĞI ÜRÜNLERİ VE FİRMALAR

Listede yer alan firmalar ve ürünleri şu şekilde:

Bakanlık yetkilileri, tüketicileri yalnızca güvenilir ve izlenebilir kaynaklardan ürün satın almaları konusunda uyarırken, sahtecilik yapılan ürünleri tüketmenin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca bakanlık, denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ve uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.