Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son listede, 15 zeytinyağı ürününe tohum yağı karıştırıldığı ortaya çıktı. İşte marka marka uygunsuz bulunan zeytinyağları…

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gıda ürünlerinde yaptığı denetimlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, 28 Mayıs 2025 tarihinde "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde güncellemeye giderek, aralarında zeytinyağlarının da bulunduğu birçok ürünü internet sitesi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden duyurdu.

Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi - Resim : 1

Yeni güncellenen listede 15 farklı zeytinyağı ürününde "tohum yağları karıştırılması" suretiyle taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi. Denetimler sonucunda bu ürünlerin içeriklerinin, etikette belirtilen niteliklere uymadığı ve tüketici sağlığını tehlikeye atacak unsurlar içerdiği bildirildi.

UYGUNSUZ ZEYTİNYAĞI ÜRÜNLERİ VE FİRMALAR

Listede yer alan firmalar ve ürünleri şu şekilde:

Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi - Resim : 2

Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi - Resim : 3

Tarım Bakanlığı 15 Zeytinyağı Ürünü İçin Alarm Verdi - Resim : 4

Bakanlık yetkilileri, tüketicileri yalnızca güvenilir ve izlenebilir kaynaklardan ürün satın almaları konusunda uyarırken, sahtecilik yapılan ürünleri tüketmenin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekti. Ayrıca bakanlık, denetimlerin sıkı şekilde sürdüğünü ve uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

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