Sinir Krizi Geçirdi, Evdeki Eşyaları Camdan Attı

Nevşehir’de bir apartman dairesinde sinir krizi geçiren şahıs, oturduğu 6. kattaki evinin balkonundan eşyalarını sokağa fırlattı.

Olay, Cevher Dudayev Mahallesi Gazi Zeki Didinmez Sokak’ta meydana geldi. Görgü tanıklarının cep telefonuyla kayda aldığı anlarda, şahsın balkon camından masa, sandalye gibi çeşitli ev eşyalarını aşağıya attığı görüldü.

POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, sinir krizi geçiren kişiyi uzun uğraşlar sonucu sakinleştirerek gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sokakta kısa süreli panik yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Sabah saatlerinde ise belediye temizlik ekipleri, kaldırım ve yol üzerine dağılan parçaları toplayarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA