Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıda skandalları listesine bugün yeni firmalar eklendi. Bakanlığın yayınladığı listede Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Konya’da süt ve peynir ürünlerinde hile yapan sahtekar firmaların oyunu ortaya çıktı.

Tam yağlı peynirlerde yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, manda yoğurdunda inek sütü bulundu. İşte il il gezen skandalın yeni adresleri…

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Mayıs tarihli yayınladığı listede ürünlerinde hile yapan firmalar ve hile yöntemleri şöyle açıklandı: