Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı 4 ilde süt ve peynir ürünlerinde hile yapan firmaları ifşa etti. Bakanlığın açıkladığı skandal listedeki hileler dehşete düşürdü. İşte o firmalar ve ürünleri…

Esma Karayel Esma Karayel
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Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı gıda skandalları listesine bugün yeni firmalar eklendi. Bakanlığın yayınladığı listede Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Konya’da süt ve peynir ürünlerinde hile yapan sahtekar firmaların oyunu ortaya çıktı.

Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti - Resim : 1

Tam yağlı peynirlerde yağ oranlarının düşük olduğu tespit edilirken, manda yoğurdunda inek sütü bulundu. İşte il il gezen skandalın yeni adresleri…

Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti - Resim : 2

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 28 Mayıs tarihli yayınladığı listede ürünlerinde hile yapan firmalar ve hile yöntemleri şöyle açıklandı:

Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti - Resim : 3

Peynir ve Süt Ürünlerinde 4 İlde Büyük Hile! Bakanlık İsim İsim İfşa Etti - Resim : 4

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Tarım ve Orman Bakanlığı Peynir
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