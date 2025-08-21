Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen Mucize’nin Sağlık Durumu Nasıl Oldu? Minik Patileriyle Hayata Tutunan Minik Savaşçı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde, yaşlı bir saldırgan 2,5 aylık yavru köpeği sopa ile dakikalarca acımadan darp etmişti.

Saldırganın yavru köpeğe yaşattığı dehşetin ardından sosyal medyada hayvan severler tepki göstermişti.

Korkunç saldırı sonrası tedavi gören Mucize

PARA CEZASI ALMIŞTI

Şiddeti uygulayan K.C.’ye ise Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL para cezası verilmişti.

İSMİ ‘MUCİZE’ OLMUŞTU

Gönüllü hayvanseverlerin desteğiyle Sivas kent merkezinde bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınan köpek, İmranlı Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alınmıştı. Minik patileriyle hayta tutunmaya çalışan köpeğe ‘Mucize’ ismi verilmişti.

KAFASINDA ÖDEM, VÜCUDUNDA KIRIKLAR...

Veteriner Hekim Serhat Şahin, köpeğin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar, kafatasında ödem ve akciğerlerinde ciddi hasar olduğunu belirtmiş, durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

Mucize’nin sağlık durumu hakkındaki son açıklamada “Hemogram değerler daha iyiye gidiyor, oral beslenmesi de bizi umutlandırıyor. Şuan yarı koma halinde” denilmişti.

"UZAĞI GÖREMİYOR"

Mucize’nin son yayınlanan videosunda gözlerini sürekli büyütmesi endişe yaratmıştı. Yaşadığı travma sonrasında hala korktuğu düşünülen Mucize’nin bakımını yapan gönüllü Instagram’dan bir açıklama yaptı.

Bir video paylaşan gönüllü “Uzağı göremediği için hareketlendiğinde gözlerini kocaman açıyor. Çünkü sedyenin öbür ucu onun için karanlıkmış. Geçecek inanıyoruz” dedi.