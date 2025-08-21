Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen Mucize’nin Sağlık Durumu Nasıl Oldu? Minik Patileriyle Hayata Tutunan Minik Savaşçı

Sivas’ta dakikalarca sopayla darp edilen ve gönüllüler tarafından yaşama tutulmaya çalışan 2,5 yaşındaki ‘Mucize’ isimli köpeğin yeni görüntüsü çıktı. Son videosunda gözlerindeki korku ile herkesi endişelendiren Mucize’nin uzağı göremediği için gözlerini büyülttüğü açıklandı. İşte minik Mucize’nin son sağlık durumu…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde, yaşlı bir saldırgan 2,5 aylık yavru köpeği sopa ile dakikalarca acımadan darp etmişti.

Saldırganın yavru köpeğe yaşattığı dehşetin ardından sosyal medyada hayvan severler tepki göstermişti.

Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen Mucize’nin Sağlık Durumu Nasıl Oldu? Minik Patileriyle Hayata Tutunan Minik Savaşçı - Resim : 1
Korkunç saldırı sonrası tedavi gören Mucize

PARA CEZASI ALMIŞTI

Şiddeti uygulayan K.C.’ye ise Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL para cezası verilmişti.

İSMİ ‘MUCİZE’ OLMUŞTU

Gönüllü hayvanseverlerin desteğiyle Sivas kent merkezinde bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınan köpek, İmranlı Belediyesi ekipleri tarafından koruma altına alınmıştı. Minik patileriyle hayta tutunmaya çalışan köpeğe Mucize ismi verilmişti.

Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen Mucize’nin Sağlık Durumu Nasıl Oldu? Minik Patileriyle Hayata Tutunan Minik Savaşçı - Resim : 2

KAFASINDA ÖDEM, VÜCUDUNDA KIRIKLAR...

Veteriner Hekim Serhat Şahin, köpeğin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar, kafatasında ödem ve akciğerlerinde ciddi hasar olduğunu belirtmiş, durumunun ciddiyetini koruduğunu açıklamıştı.

Mucize’nin sağlık durumu hakkındaki son açıklamada “Hemogram değerler daha iyiye gidiyor, oral beslenmesi de bizi umutlandırıyor. Şuan yarı koma halinde” denilmişti.

Sivas’ta Dakikalarca Darp Edilen Mucize’nin Sağlık Durumu Nasıl Oldu? Minik Patileriyle Hayata Tutunan Minik Savaşçı - Resim : 3

"UZAĞI GÖREMİYOR"

Mucize’nin son yayınlanan videosunda gözlerini sürekli büyütmesi endişe yaratmıştı. Yaşadığı travma sonrasında hala korktuğu düşünülen Mucize’nin bakımını yapan gönüllü Instagram’dan bir açıklama yaptı.

Bir video paylaşan gönüllü “Uzağı göremediği için hareketlendiğinde gözlerini kocaman açıyor. Çünkü sedyenin öbür ucu onun için karanlıkmış. Geçecek inanıyoruz” dedi.

Sırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorSırtında Kırıklar, Gözlerinde Korku! Sivas’ta Sopayla Darp Edilen Yavru Köpek Hayata Tutunmaya ÇalışıyorGüncel

Etiketler
Mucize Sivas Darp
Son Güncelleme:
Murat Kurum Tarihin Göbeğinden Kentsel Dönüşümde Son Durumu Duyurdu: 'Güzelliğine Güzellik Katacak' Tarihin Göbeğinden Duyurdu... 'Güzelliğine Güzellik Katacak'
Trump’ın Gizli Planı Sızdı! Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır… ABD Savaşa mı Hazırlanıyor? Gemiler Yerleşti, Füzeler Yolda, 4 Bin Asker Emre Hazır
Ebo Bu Kareyi Görünce Sinir Krizine Girecek! 'Sevgilim Olmak İstiyorsanız CV Gönderin' Diyen Derin Talu Aşkını İlan Etti: Bakın Sevgilisi Kimmiş? Derin Talu'dan İlan-ı Aşk
21 Ağustos’ta Hangi Burç Şanslı Olacak? 21 Ağustos’ta Hangi Burç Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu
Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı Kayseri'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü 200 Metre Sürüklendi, Her Şeyi Biçti: 1 Ölü, 13 Yaralı
Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor' Bolsonaro'nun Gizli Planı Ortaya Çıktı: Darbe Girişimi Sonrası O Ülkeye 'Kaçıyor'