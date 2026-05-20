Şişli Belediyesi'nde Bir Haftada İkinci Kayyım Değişikliği

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın adli soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından idari yönetimi kayyıma devredilen Şişli Belediyesi’nde sadece bir hafta içinde ikinci kez nöbet değişimi yaşandı.

7 GÜNDE GÖREVDEN ALINDI

Süreç, Mudanya Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığına terfi ettirilen Ayhan Terzi'nin, tam bir hafta önce Şişli Belediyesi Başkanvekili olarak belediye binasında mesaiye başlamasıyla hız kazanmıştı.

Ancak dün İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle idari yapıda yeni bir düzenlemeye gidildi. Şişli'deki koltukta sadece 7 gün kalabilen Ayhan Terzi, sürpriz bir kararla Güngören Kaymakamlığı görevine atandı.

İKI KOLTUKLU YENİ BAŞKANVEKİLİ

Ayhan Terzi’den boşalan kritik Şişli Belediyesi Başkanvekilliği koltuğuna ise Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Ali İkram Tuna, Şişli Belediyesi’ndeki başkanvekilliliğinin yanı sıra mevcut Büyükçekmece Kaymakamlığı görevini de eş zamanlı olarak yürütmeye devam edecek.

