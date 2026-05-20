Şişli Belediyesi'nde Bir Haftada İkinci Kayyım Değişikliği

Kayyım yönetimine geçen Şişli Belediyesi'nde bir hafta önce başkanvekilliğine getirilen Ayhan Terzi ani bir kararla Güngören Kaymakamlığına atanırken, Şişli’nin yeni Belediye Başkanvekili Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna oldu.

Son Güncelleme:
Şişli Belediyesi'nde Bir Haftada İkinci Kayyım Değişikliği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın adli soruşturmalar kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından idari yönetimi kayyıma devredilen Şişli Belediyesi’nde sadece bir hafta içinde ikinci kez nöbet değişimi yaşandı.

7 GÜNDE GÖREVDEN ALINDI

Süreç, Mudanya Kaymakamlığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığına terfi ettirilen Ayhan Terzi'nin, tam bir hafta önce Şişli Belediyesi Başkanvekili olarak belediye binasında mesaiye başlamasıyla hız kazanmıştı.

Ancak dün İçişleri Bakanlığı kararnamesiyle idari yapıda yeni bir düzenlemeye gidildi. Şişli'deki koltukta sadece 7 gün kalabilen Ayhan Terzi, sürpriz bir kararla Güngören Kaymakamlığı görevine atandı.

İKI KOLTUKLU YENİ BAŞKANVEKİLİ

Ayhan Terzi’den boşalan kritik Şişli Belediyesi Başkanvekilliği koltuğuna ise Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna getirildi. Ali İkram Tuna, Şişli Belediyesi’ndeki başkanvekilliliğinin yanı sıra mevcut Büyükçekmece Kaymakamlığı görevini de eş zamanlı olarak yürütmeye devam edecek.

Şişli’deki 19 Mayıs Töreninde Resul Emrah Şahan Çelengine MüdahaleŞişli’deki 19 Mayıs Töreninde Resul Emrah Şahan Çelengine MüdahaleGüncel

Resul Emrah Şahan: Eski Kayyıma Yeni Kayyım Atamak İradeyi Yok SaymaktırResul Emrah Şahan: Eski Kayyıma Yeni Kayyım Atamak İradeyi Yok SaymaktırGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan Kayyım
Son Güncelleme:
Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sınırda Füze Nöbeti Değişiyor: MSB Tarih Verdi, Haziranda Geliyorlar MSB Tarih Verdi, Haziranda Geliyorlar
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt Özgür Özel İstifa mı Edecek? CHP Kaynaklarından Net Yanıt
Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Malatya'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Fünye Çekildi! 5 Bin Futbol Yöneticisine Bahis Soruşturması Yolda: Kulüple Küme Düşebilir 5 Bin Futbol Yöneticisine Bahis Soruşturması Yolda
ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı ABD’deki Cami Saldırısında Şok Detaylar: Evlerden Cephanelik Çıktı
Türkiye'den NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi: 5 Kat Daha Ucuz NATO'ya 'Askeri Akaryakıt Hattı' Teklifi