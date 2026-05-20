Sınırda Füze Nöbeti Değişiyor: MSB Tarih Verdi, Haziranda Geliyorlar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanlınca (MSB), EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı nedeniyle Seferihisar'daki Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

FÜZE KALKANINDA 6 AYLIK YENİ DÖNEM

Ülkede konuşlu hava savunma sistemlerinin faaliyetlerine yönelik soru üzerine MSB, müttefiklerle tam koordinasyon içinde olunduğunu belirtti.

Halihazırda görev yapan İspanya Patriot sistemine ek olarak, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle NATO tarafından acil durum kapsamında görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden birinin Almanya tarafından yenileneceği doğrulandı.

MSB Haberleri ve askeri planlamalara göre haziran ayı içinde tamamlanacak bu sistem değişiminin ardından, yeni bataryanın bölgede yaklaşık 6 ay süreyle kesintisiz görev yapması öngörülüyor.

AVRUPA GÜVENLİK MİMARİSİNDE TÜRKİYE VURGUSU

Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle olan ilişkileri değerlendiren Bakanlık, Türkiye’nin NATO içerisindeki etkin konumuna dikkat çekti. Gelişen yerli savunma sanayisi ve Orta Doğu, Kafkasya, Avrupa ile Karadeniz arasındaki kritik jeopolitik köprü konumuyla TSK'nın bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik olduğu hatırlandı. Avrupa ülkelerinin, savunma ve stratejik iş birliği alanında Ankara ile ilişkileri derinleştirmeye her zamankinden daha fazla önem verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA