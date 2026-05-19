Şişli’deki 19 Mayıs Töreninde Resul Emrah Şahan Çelengine Müdahale

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt genelinde resmi törenler düzenlenirken, İstanbul’un Şişli ilçesinde Maçka Sanat Parkı’nda gerçekleştirilen resmi anma programı, CHP ilçe örgütünün gerçekleştirdiği gizli çelenk eylemiyle karıştı.

YAZIYI KALDIRDI, KAYYIM ATANAN BAŞKANIN İSMİ ÇIKTI

Maçka Sanat Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakma merasimi sırasında sahneye çıkan CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, parti örgütü adına hazırlanan çelengi anıtın önüne bıraktı. Kartal, tam bu esnada çelenk üzerinde bulunan "CHP Şişli İlçe Başkanlığı" yazılı panoyu eliyle çekerek kaldırdı. Panonun altından, tutuklanarak yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın adının yazılı olduğu gizli şerit ortaya çıktı.

YENİ KAYYIMIN ÖNÜNDE MÜDAHALE

Olayın yaşandığı sırada tören alanında, Şişli Belediyesi'ne geçen hafta yeni kayyım olarak atanan Ayhan Terzi ve eski kayyım Cevdet Ertürkmen de hazır bulunuyordu. Resul Emrah Şahan’ın isminin anıt önünde belirmesi üzerine güvenlik güçleri ve tören görevlileri duruma anında müdahale etti. Üzerinde Şahan'ın ismi bulunan çelenk, tören alanından apar topar sökülerek uzaklaştırıldı.

'ŞİŞLİ'NİN BAŞKANI ŞAHAN'DIR'

Yaşanan çelenk krizinin ve resmi görevlilerin müdahalesinin ardından CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımladı. Kartal, yaptıkları eylemin arkasında durarak, "Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dır. Bu bayram gençliğin, bizim, cumhuriyeti kuran ve hep birlikte yaşatacak olanlarındır" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: ANKA