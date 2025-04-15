Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Kaldırıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Kaldırıldı

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılan Önder'in İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sırrı Süreyya Önder
Son Güncelleme:
Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı Ne Instagram Ne TikTok Ne de Facebook! Mart'ta En Çok İndirilen Uygulama Çok Şaşırttı
23 Yaşındaki Erva'yı Vahşice Katletmişti... Dehşeti İtiraf Etti, Her Detayı Kan Dondurdu 23 Yaşındaki Erva'yı Vahşice Katletmişti... Dehşeti İtiraf Etti, Her Detayı Kan Dondurdu
Meclis'te Zirai Don Komisyonu Kuruldu Meclis'te Zirai Don Komisyonu Kuruldu
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor Ünlü Fast Food Zinciri İflasın Eşiğinde: Şubelerini Teker Teker Kapatıyor
Otomotiv Devinde Kriz! Göz Gözü Görmedi, On Binlerce Aracını Geri Çağırdı Otomotiv Devinde Kriz! Göz Gözü Görmedi, On Binlerce Aracını Geri Çağırdı
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Gitti, Yerine Bomba Gibi Bir İsim Geldi! Ünlü Oyuncu Diziye Katılıyor Pembe Gitti, Bomba Gibi Bir İsim Geldi
Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor Milyonlarca Sürücüyü Havalara Uçuracak Karar: O Trafik Cezaları Siliniyor! Paralar Geri Ödeniyor
SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı SSK ve Bağ-Kur'lulara Müjde: SGK Başuzmanı İsa Karakaş 'İlk Ben Duyuracağım' Diyerek Açıkladı