Sırrı Süreyya Önder Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Kaldırıldı
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. Önder, İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılan Önder'in İstanbul’da Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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