Sinan Ateş cinayetinde ikisi özel harekat polisi 4 kişi daha tutuklandı

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

TUTUKLU SAYISI ARTIYOR

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada toplam 6 kişi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan 4 kişinin daha tutuklanması ile toplam tutuklu sayısı 10'a ulaştı. Tutuklanan 4 kişiden ikisinin ise özel harekat polisi olduğu açıklandı.