Sinan Ateş cinayetinde MHP izi: 'MYK üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı' iddiası

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.

'MHP MYK ÜYESİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI' İDDİASI

Tartışmalar devam ederken; cinayete ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Recep Canpolat'ın MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk hakkında yakalama kararı çıkarıldığını iddia etti.

ÜNLÜTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Canpolat'ın paylaşımının ardından Ateş cinayeti soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ileri sürülen MHP yöneticisi Ünlütürk, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ünlütürk, ''Dvm edin alel acele hesaplar oluşturarak manipüle ettiğinizi zannederek algı oluşturmaya! Kıt aklınızla Emniyetin çalışmalarına yön ve istikamet çizeceksiniz öylemi..yine bu sahte hesapları bir birine fısıldayan fitneyi yayanlar yorulmayın. Sabredin debelenenler zaten faillerider'' ifadelerini kullandı.