Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in geçtiğimiz cuma günü silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya’nın da bulunduğu üç kişi, dün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANDAN ZİYARET

MHP ve Ülkü Ocakları cinayete ilişkin sessizliğini korurken; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında cinayete tepki göstererek sorumluların ortaya çıkarılmasını istemişti.

Bugün ise CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nın Başdanışmanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Deniz Demir, Ateş'in Bursa'daki ailesini ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demir, ''Genel Başkanımızın talimatı ile Bursa’da, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edip; sabır ve taziye dileklerimizi ilettim. Kelimelerin yetersiz kaldığı büyük bir acı… Mekanı cennet olsun'' ifadelerini kullandı.