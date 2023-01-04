Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi getiren Vedat Balkaya: “Tetikçi bana ‘küçük bir hesabım var, sen bekle’ dedi”

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç.Dr Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, dün tutuklanan ve olay sırasında tetikçinin bulunduğu motosikleti kullanan Vedat Balkaya’nın mahkemedeki ifadesinde, “Eray Özyağcı (tetikçi) bana ‘küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle’ dediği öğrenildi.

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Sinan Ateş cinayetinde tetikçiyi getiren Vedat Balkaya: “Tetikçi bana ‘küçük bir hesabım var, sen bekle’ dedi”

Sinan Ateş’in geçtiğimiz cuma günü silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya’nın da bulunduğu üç kişi, dün çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında bugün de cinayet sonrası MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan ve şüphelilere para transfer ettiği öne sürülen Ufuk Köktürk’ün de aralarında bulunduğu 4 kişi sorgulanmak üzere adliyeye getirildi.

ARABANIN ARKASINA SAKLANDI, 5 KURŞUNLA VURDU

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, tetikçi Eray Özyağcı, Balkaya'nın kullandığı 35 plakalı motosikletten indikten sonra, Ateş'in bürosunun karşısında park halinde duran bir aracın arkasına saklandı. Bir süre burada bekleyen Özyağcı, Ateş'in geldiğini görünce saklandığı aracın arkasından çıkarak ateş etmeye başladı. Özyağcı'nın silahından çıkan 5 kurşun Ateş'e, 1 kurşun da beraberindeki Selman Bozkurt'a isabet etti. Bu arada, olayın üzerinden 5 gün geçmesine karşın halen yakalanamayan firari tetikçi Özyağcı hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu ifade ediliyor.

"KÜÇÜK BİR HESABIM VAR" DEDİ

Tutuklanan motosiklet sürücüsü Balkaya, mahkemedeki ifadesinde, “Eray Özyağcı (tetikçi) bana husumetlim var Ankara’ya gidelim dedi. Olay günü de küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dediği öğrenildi. Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan Saraç’ın ise, “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” dediği kaydedildi. Öte yandan şüphelilerin olaydan bir gün önce Ateş’i takip ettikleri ve bürosunun bulunduğu Çukurambar’da keşif yaptıkları öne sürülüyor.

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