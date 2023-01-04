Eda Taşpınar ifade verdi: İbadethane olduğunu düşünmedim

Sultanahmet'te bulunan bir otelin ibadethanesinde fotoğraf çektiren Eda Taşpınar hakkında soruşturma başlatıldı. Bugün ifade veren Taşpınar, "İbadethane olduğunu düşünmemiştim özür dilerim" dedi.

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Eda Taşpınar ifade verdi: İbadethane olduğunu düşünmedim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Taşpınar, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

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"Alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu, ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm’’
Şüpheli Taşpınar’ın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taşpınar savcılıkta verdiği ifadesinde fotoğraftaki şahsın kendisi olduğunu kabul ederek, ‘’Sosyal medya hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Sultanahmet’te bulunan otel ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım. Buna ilişkin yazılı olarak otel ile görüşmelerimiz vardır. Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde 2 tane turist fotoğraf çekiniyordu. Ben de burada fotoğraf çekileceğini düşündüm’’ dedi.
"Korktuğum için fotoğrafları kaldırdım’’

Şüpheli Taşpınar ifadesinin devamında, ‘’İçerisinin bir ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta bir uyarıda bulunmadılar. Bu durum için gerçekten üzgünüm, özür dilerim. Bu fotoğrafları sosyal medyada yayınladıktan sonra yapılan paylaşımları görmem üzerine korktuğum için fotoğrafları kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim’’ ifadelerini kullandı.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan Taşpınar, daha sonra basın mensuplarının sorularına yanıt vermeyerek adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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