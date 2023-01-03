Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük yazarlarını savcılığa verdi
Sinan Akçıl, hakkında yorum yapan Ekşi Sözlük yazarlarını savcılığa ihbar etti. Akçıl, yazarların kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.
Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Ekşi Sözlük'te kendisi hakkında yorum yapan çok sayıda sözlük yazarını savcılığa ihbar etti.
Sözlük yazarlarının kendisine hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Akçıl, dilekçesinde 'kullanıcıların acımasız hakaretleri nedeniyle manevi anlamda zarara uğradığını' söyledi.
Sabah’tan Dilek Yaman Demir’in haberine göre, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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