İbrahim Tatlıses'ten Dua Lipa'ya teşekkür: Önce paylaştı sonra sildi

İbrahim Tatlıses dünyaca tanınmış şarkıcı Dua Lipa’nın photoshop ile sırtına kendi fotoğrafını ve ‘Allah cezanı verecek’ sözlerinin dövme yapıldığı kareyi gerçek sanarak sosyal medya hesabından paylaştı ve ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

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İbrahim Tatlıses'ten Dua Lipa'ya teşekkür: Önce paylaştı sonra sildi

Dua Lipa’ya ait photoshoplu bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. 3 Grammy Ödülü sahibi olan İngiliz şarkıcının karesine, “Allah cezanı verecek” sözleri ile İbrahim Tatlıses dövmesi yapıldı.

“CESUR VE GÜZEL KIZIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve Lipa’nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. İbrahim Tatlıses, paylaşımına, “Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim” ifadelerini not düştü.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Tatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

“BEN AJDA PEKKAN BİLİRİM, HADİSE BİLİRİM”

“Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim” diyen Tatlıses, “Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi” şeklinde konuştu.

İbrahim Tatlıses'ten Dua Lipa'ya teşekkür: Önce paylaştı sonra sildi - Resim : 1

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