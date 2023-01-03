Dizi aşkı gerçek oldu

Kızılcık Şerbeti dizisi bu sezonun en çok konuşulan işlerinin başında geliyor. Gold Film’in Show TV için çektiği dizi, her hafta reytinglerini artırarak ekran yolculuğuna devam ediyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizi iki farklı kutuptaki ailenin çocukları Doğa ile Fatih’in evlenmesinin ardından birbirlerini tanıma sürecini anlatıyor. Dizideki aşk gerçek oldu.

AŞKLARI GERÇEK OLDU

tv100'de yer alan habere göre; dizinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ile Fatih’i Doğukan Güngör’ün geride bıraktığımız yılın sonunda sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu.

HAYRANLARINI SEVİNDİRECEK HABER

İkili yılbaşını da Çeşme’de beraber geçirdi. Her iki oyuncunun fanları da bu gelişmeye çok şaşırdı. İzmir seyahatinin arkadaşça mı yoksa bir ilişkinin işareti mi olduğunu anlamaya çalıştı. Bir ankette 2022’nin en güzel 100 yüzü arasıma seçilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul’a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Güngör’ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.