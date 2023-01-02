Nilgün Belgün: Yabancı Damat'tan kovuldum

Oyuncu Nilgün Belgün, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla YouTube'ta yayınlanan 'Haber Bahane' programına konuk oldu. Programda tiyatro yaptığı için 'Yabancı Damat' dizisinden çıkarıldığını söyleyen Belgün, "Hayatımın en zor dönemiydi. Annem kanserdi ve tiyatrodan küçücük bir para kazanıyordum" dedi

Kalaycıoğlu'nun "Hayatının en büyük hüznü ne?" sorusu üzerine konuşan Belgün, "Yabancı Damat'ta oynuyordum, annem de kötü hastalıkla mücadele ediyordu. Bana, 'Ya tiyatro ya dizi. Asıl parayı diziden kırıyorsun' dendi. Tiyatroyu seçtiğim için diziden ayrılmak zorunda bırakıldım. Hayatımın en zor dönemiydi. Annem kanser ve tiyatrodan küçücük bir para alıyordum. Bunları hepsini kurtarmak benim hayatımın en zor zamanıydı" dedi.

''YABANCI DAMAT'TAN KOVULDUM AMA TÜRKER İNANOĞLU BUNU KABUL ETMİYOR'

Diziden ayrıldıktan sonra aldığı iş teklifinden bahseden oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Allah hep iyilerin yanındadır. Suçsuz bir şekilde diziden ayrıldığım için TV8'den sabah kuşağı programı teklifi aldım. Çok da iyi bir parayla... Hatta oturduğum evi sabah kuşağından kazandığım parayla aldım. Müthiş bir iş yaptım. 'Yabancı Damat'tan kovuldum ama Türker İnanoğlu bunu kabul etmiyor. Ona kırgın değilim, teşekkür bile ediyorum. Çünkü dizide olsaydım o programı yapamazdım. Programdan çok iyi paralar kazanınca vergi sıralamasına bile girmiştim."