Sefo, Milyoner'de kendi şarkısıyla ilgili soruyu bilemedi
Rap sanatçısı Sefo, katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan kendi şarkısıyla alakalı soruyu bilemedi. Doğru cevap konusunda zorlanan Sefo, seyirci joker hakkını kullandı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı konuğu olan şarkıcı Sefo, soru monitöründe kendi şarkı sözleriyle karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, kendi eseri hakkında sorular soruya ise yanıt vermekte zorlandı.
Şarkıcının soruya yanıt vermekte zorlanması sosyal medyada da alay konusu oldu.
"İsabelle, seninle mezara ben" cümlesinin nasıl bir cümle olduğu soruldu. O soruda Sefo'nun seyirci jokeri kullanması izleyicileri güldürdü.
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