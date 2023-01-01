Sefo, Milyoner'de kendi şarkısıyla ilgili soruyu bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yılbaşı konuğu olan şarkıcı Sefo, soru monitöründe kendi şarkı sözleriyle karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen şarkıcı, kendi eseri hakkında sorular soruya ise yanıt vermekte zorlandı.

Şarkıcının soruya yanıt vermekte zorlanması sosyal medyada da alay konusu oldu.

"İsabelle, seninle mezara ben" cümlesinin nasıl bir cümle olduğu soruldu. O soruda Sefo'nun seyirci jokeri kullanması izleyicileri güldürdü.