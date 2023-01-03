Seren Serengil’in bir ayda köpeklerine harcadığı para dudak uçuklattı
Seren Serengil, 5 köpeği için ayda 30 bin TL harcadığını açıkladı.
Hayvanseverliğiyle bilinen ve köpek sahibi olan Seren Serengil, bir süredir köpeğinin ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeğinin iyileşmesi için günlerdir uğraşan Serengil, veterinere verdiği ücretlere sessiz kalamadı.
"KÖPEKLERİMİN AYLIK MASRAFI 30 BİN TL"
Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.
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