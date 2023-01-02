Eda Taşpınar camide fotoğraf çektirdi; tepkilere neden oldu

Eda Taşpınar, camide çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladı. Taşpınar, bazı sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi

Eda Taşpınar camide fotoğraf çektirdi; tepkilere neden oldu

Sosyetinin ünlü simalarından Eda Taşpınar'ın camide çektirdiği fotoğraf tepkiye neden oldu. 

Bir camide objektif karşısına geçen Taşpınar, çekilen fotoğrafını "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla yayınladı. Ancak Eda Taşpınar'ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı. 

Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırdı. Tepkiler sürerken Eda Taşpınar cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 Takvim ve Yeni Akit gibi gerici yayın organları ise Taşpınar'ı bacaklarını sansürleyerek hedef aldı. 

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