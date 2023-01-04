Sinan Ateş suikastında MHP il yöneticisi de tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

T24'ten Asuman Karaca'nın haberine göre, 4 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi. Tutuklananlar arasında MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk de bulunuyor. E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA