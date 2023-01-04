Sinan Ateş suikastı | Tetikçi Suriye'ye mi kaçtı?

Sinan Ateş suikastının firari şüphelilerinde Eray Özyağcı ile Doğukan Çep'in Suriye'de Türkmen Dağı bölgesine kaçtıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

Sinan Ateş suikastı | Tetikçi Suriye'ye mi kaçtı?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin üzerinden beş gün geçti. Ancak cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen Eray Özyağcı ile planlamasında rol almakla suçlanan "Dodo" lakaplı Doğukan Çep halen yakalanamadı. 

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre soruşturma, tetikçi ve onunla bağlantılı Doğukan Çep'in yakalanmaması nedeniyle diğer bağlantılara ulaşma noktasında tıkandı. Savcılık, cinayetteki MHP bağlantılı diğer kişilerin durumunu ise soruşturmadaki ilk aşamanın tamamlanması sonrasına bıraktı. 

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Ankara Adliyesi'ne dün çıkarılan şüphelilerden üçü, tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Cinayet sırasında tetikçi Eray Özyağcı'nın kullandığı motosikleti kullanan Vedat Balkaya da tutuklanan isimlerden biri oldu. Balkaya'nın cinayetten bir gün önce İstanbul'dan motosiklet ile Ankara'ya geldiği, olay yerinde tetikçi ile keşif yaptığı iddia edildi. 

ARACIN ARKASINA SAKLANIP ATEŞ ETTİ

Olayın ardından kaçarken Kocaeli Darıca'da yakalanan Balkaya'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek "Eray Özyağcı bana bir husumetlim var, onun için Ankara'ya gidelim" dediği öğrenildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, tetikçi Eray Özyağcı, cinayet sırasında Balkaya'nın kullandığı motosikletten indikten sonra, Ateş'in bürosunun karşısında park halinde duran bir aracın arkasına saklandı. Bir süre burada bekleyen Özyağcı, Sinan Ateş'in çıktığını görünce aracın arkasından ateş etmeye başladı. Özyağcı, daha sonra kendisini bekleyen motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. 

Cinayet öncesinde tetikçileri evinde saklayan Hakan Saraç ise "Beni İstanbul'dan bir arkadaşım aradı. 'İki arkadaş Ankara'ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin?' dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok" iddiasında bulundu.

Diğer yandan şüphelilerin iz bırakmamak için olay sırasında içinde hat takılı olmayan telefon kullandığı ve yalnızca wife üzerinden irtibat kullandıkları belirlendi. 

Bugün ise arasında MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk'ün bulunduğu 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. 

SURİYE TÜRKMEN DAĞI'NDA MI SAKLANIYORLAR?

Cinayetin aranan iki firarisinin geçmişiyle ilgili de dikkat çekici bilgiler ortaya çıktı. Ertan Özyağcı ile Doğukan Çep'in bir dönem Suriye'de Türkmen Dağı olarak bilinen bölgeye gönüllü giderek burada rejim güçleri ile YPG'ye karşı "savaştığı" belirtiliyor. Bu isimlerin Türkmen Dağı'na milis olarak giden milliyetçi gruplar içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Doğukan Çep'in Gülsuyu'ndaki Hasan Ferit Gedik cinayetinden aranırken hem Gürcistan hem de Suriye'deki Türkmen Dağı bölgesinde saklandığı başka bir iddia.

Firarda olan bu şüphelilerin şimdi de benzer şekilde Suriye'ye kaçtıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Bu nedenle bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin uyarıldığı öğrenildi. 

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