"İttifakta tekliflere açığız" demişti... HÜDA PAR Başkanı, AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'la görüşmeye gitti

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, partisinin ittifaklarla ilgili görüşünü açıklamıştı.

Yapıcıoğlu, "Şartlar el verirse, böyle bir teklif gelirse biz de bir ittifak içerisinde yer alabiliriz. Üçüncü bir ittifakı kendimiz oluşturmak gibi bir arayışımız yok. An itibarıyla biz şu anda HÜDA PAR olarak herhangi bir ittifakla anlaşmaya varmış değiliz. Teklifler var, farklı farklı partilerden, farklı cenahlardan teklifler var” demişti.

AKP GENEL MERKEZİNE GİTTİ

“Tekliflere açık olduklarını” söyleyen, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde görüştü.

Görüşmeyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Gerçek Gündem