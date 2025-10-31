Siirt'te Aile Katliamı! Hamile Eşini ve Amcasını Öldürdü, 3 Kişiyi Yaraladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Siirt’in Kurtalan ilçesinde sabaha karşı yaşanan aile faciası kan dondurdu. Fırat Mahallesi’nde yaşayan Onur Arı, henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi, annesi, 2 amcası ve yengesine tabancayla ateş açtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile eşi Mine Arı ile amcası Özgür Arı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan annesi Mualla Arı, amcası Fikret Arı ve yengesi Nurşen Arı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

MAHALLEDE GÜVENLİK ALARMI

Polis ekipleri saldırının ardından Onur Arı’yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, saldırının yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: DHA