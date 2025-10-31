Gülistan Doku Dosyasında Kritik Gelişme! Sır Perdesi Aralanıyor mu?

5 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında yeni bir dönem başladı. Savcılığın talimatıyla özel bir ekip, kayboluş gününe ait 700 saatlik kamera kaydını saniye saniye izleyerek gizemli kayboluşun izini sürüyor.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan 21 yaşındaki Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için dosya yeniden açıldı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla oluşturulan özel ekip, Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve olay günüyle ilgili 700 saatlik yeni Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve iş yeri kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

SANİYE SANİYE İNCELENİYOR

Yeni elde edilen kayıtlarla birlikte, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Z.A. ile buluştuğu kafeye hangi güzergâhtan geldiği de belirlendi. Görüntüler, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye analiz ediliyor. Dosya kapsamındaki gizlilik kararı sürerken, güvenlik güçlerinin özellikle Doku’nun minibüse bindikten sonra nerede indiğini ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Daha önceki incelemelerde, Gülistan Doku’nun telefonunun son sinyalinin Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü yakınından geldiği tespit edilmiş, ancak aylar süren aramalarda hiçbir iz bulunamamıştı. Gülistan’ın kaybolduğu dönemde bazı kameraların açısının değiştirilmiş, üniversiteye ait bir kameranın ise bozuk olduğu raporlara geçmişti. Z.A. gözaltına alınıp adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı. Yeni görüntülerin dosyaya girmesiyle birlikte 5 yıldır karanlıkta kalan olayın aydınlatılması için çalışmalar yeniden hız kazandı.

Kaynak: DHA

Gülistan Doku
