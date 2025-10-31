Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge Mühürlendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği yıkım faciasının ardından çevredeki riskli yapılar boşaltıldı. Ayrıca bilirkişi heyeti bölgede inceleme başlattı.

Son Güncelleme:
Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge Mühürlendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açan bina faciasının ardından bölgede yeni güvenlik önlemleri alındı. Yıkılan binanın çevresinde bulunan 12 bina mühürlenirken, bölgede yaşayan 45 aile tahliye edildi. Ekipler, vatandaşlara eşyalarını almak için kısa süreli izin verdi. Tahliye edilen aileler, polis ve zabıta gözetiminde evlerinden acil ihtiyaçlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge Mühürlendi - Resim : 1

BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLGEDE

Olay yerinde inşaat mühendisleri, jeofizik uzmanları ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme başlattı. Uzmanlar, binaların taşıyıcı sistemlerini ve zemin yapısını tespit etmek için deflektometreyle yer altı sismik ölçümleri gerçekleştirdi. Yetkililer, ölçümler sırasında bölge halkının enkaz alanına ve çevresine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu. Soruşturma sürerken, mühürlenen binaların risk durumu ve olası ihmaller titizlikle inceleniyor.

Gebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGüncel

Gebze’de Çöken Binada Hayatını Kaybeden Bilir Ailesi Son Yolcuklarına UğurlandıGebze’de Çöken Binada Hayatını Kaybeden Bilir Ailesi Son Yolcuklarına UğurlandıGüncel

Çöken Binada Annesi, Babası ve İki Kardeşini Kaybetmişti… Enkazdan Sağ Çıkarılan Dilara’dan Yürek Yakan SoruÇöken Binada Annesi, Babası ve İki Kardeşini Kaybetmişti… Enkazdan Sağ Çıkarılan Dilara’dan Yürek Yakan SoruGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Gebze
Son Güncelleme:
İETT Otobüsündeki Cinayet Anı Kamerada! Yanına Oturan Yolcuya Aniden Saldırdı İETT Otobüsündeki Cinayet Anı Kamerada!
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
İBB'ye ‘Casusluk’ Soruşturmasında 4 Kişiye Tutuklama Talebi ‘Casusluk’ Soruşturmasında 4 Kişiye Tutuklama Talebi
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Bu Tutarı Aşan Devlet Desteği Alamayacak Devlet Desteği İçin Elektrik Faturasına Sınır Getirildi
Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım' Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım'
Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı
Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
‘Kırılma Her An Olabilir’ Dedi O Bölgeyi İşaret Etti! Osman Bektaş’tan Uykuları Kaçıracak Deprem Açıklaması ‘Kırılma Her An Olabilir’ Dedi O Bölgeyi İşaret Etti! Osman Bektaş’tan Uykuları Kaçıracak Açıklama