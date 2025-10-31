Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge Mühürlendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin ölümüne yol açan bina faciasının ardından bölgede yeni güvenlik önlemleri alındı. Yıkılan binanın çevresinde bulunan 12 bina mühürlenirken, bölgede yaşayan 45 aile tahliye edildi. Ekipler, vatandaşlara eşyalarını almak için kısa süreli izin verdi. Tahliye edilen aileler, polis ve zabıta gözetiminde evlerinden acil ihtiyaçlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ BÖLGEDE

Olay yerinde inşaat mühendisleri, jeofizik uzmanları ve mimarlardan oluşan bilirkişi heyeti inceleme başlattı. Uzmanlar, binaların taşıyıcı sistemlerini ve zemin yapısını tespit etmek için deflektometreyle yer altı sismik ölçümleri gerçekleştirdi. Yetkililer, ölçümler sırasında bölge halkının enkaz alanına ve çevresine yaklaşmaması konusunda uyarıda bulundu. Soruşturma sürerken, mühürlenen binaların risk durumu ve olası ihmaller titizlikle inceleniyor.

Kaynak: DHA