Çöken Binada Annesi, Babası ve İki Kardeşini Kaybetmişti… Enkazdan Sağ Çıkarılan Dilara’dan Yürek Yakan Soru

Gebze’de sabaha karşı meydana gelen binadaki çökme, Bilir ailesini yok etti. 7 katlı binada yaşayan Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybederken, aileden yalnızca 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AİLENİN YAKINLARI YIKILDI

Olayın ardından bölgeye gelen Bilir ailesinin yakınları büyük bir üzüntü yaşadı. Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir’in dayısı Nurettin Memoğlu, yaşadıkları acıyı dile getirdi.

Memoğlu, yeğeninin binayla ilgili kendisine daha önce bir şey söylemediğini belirterek şöyle konuştu: “Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."

‘SABAH HABERİ DUYAR DUYMAZ YOLA ÇIKTIM’

Felaketin sabah saatlerinde haberini aldığını söyleyen Memoğlu, enkaz başındaki anları şu ifadelerle anlattı: “Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık.”

DİLARA’DAN KAHREDEN SORU

Ailesini kaybeden Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğu ancak yaşadığı travmanın derin olduğu öğrenildi. Dayısı Memoğlu, yeğeni hakkında şunları söyledi: “Allah yeğenimi bize bağışladı. Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. ‘İyiyim’ dedi ama olayı soruyor, biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor.”

'AİLESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİK'

Memoğlu, "Onu güzel bir şekilde eğiteceğiz. Bu memlekete iyi bir evlat olması için annesi gibi hayırlı bir evlat olması için çabalayacağız. Annesi, bu bölgede en az 10 bin kişiye Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir öyle bir cennet hatunu bir annesi vardı. İnşallah, evladımızda öyle olacak. Ailesinin öldüğünü şu aşamada söylemedik ama yanına psikologlar girip çıkıyor. Yavaş yavaş anlatacağız hemen kabulleneceğini zannetmiyorum, zaman alacak bu iş. Bunu bir şekilde kabullenecek Allah'tan geldik yine ona gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA