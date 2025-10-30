Gebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Facia, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde dün sabah saat 07.00 civarında meydana geldi. Çöken Arslan Apartmanı’nda baba Levent (43), anne Emine (37) ve çocukları Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ile Muhammet Emir (12) enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekipleri, gün ve gece boyunca aileye ulaşmak için yoğun çaba gösterdi.

Gebze’deki faciada arama kurtarma çalışmaları sırasında dün öğleden sonra kardeşlerden Muhammet Emir ve Hayrunnisa Nur Bilir’in cansız bedenlerine ulaşıldı. Dilara Bilir ise sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Ekipler, yaklaşık 19 saat süren çalışmaların ardından baba Levent ve anne Emine Bilir’in cenazelerini de enkazdan çıkardı.

TEMAS KURULDUĞU ANLAR KAMERADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazda sessizliği sağlayarak akustik dinleme cihazıyla arama yaptı. Ekipler, "Sesimi duyan var mı? Sesini duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" şeklinde anons yaptı. Dilara’nın sesi cihazla tespit edilince, ekipler ona "Ses vermeye devam et" diyerek enkazdan kurtarılmasını sağladı. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: AA-İHA