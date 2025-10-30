Gebze’de Çöken Binada Hayatını Kaybeden Bilir Ailesi Son Yolcuklarına Uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Levent Bilir ile eşi Emine ve çocukları Muhammed Emir ve Hayrunisa, son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde, altı eczane olan binada dün sabah saat 07.00 civarında meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen çökme sırasında, Bilir ailesinin 5 üyesi binada bulunuyordu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

AİLEDEN SADECE DİLARA SAĞ KURTARILDI

Arama çalışmaları sırasında, sabah saatlerinde Muhammed Emir (12) ve Hayrunisa (14) Bilir’in cansız bedenleri enkazdan çıkarıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının 19. saatinde baba Levent Bilir’in (44) cansız bedenine ulaşıldı ve kısa süre sonra anne Emine Bilir’in de hayatını kaybettiği belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bilir ailesinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

